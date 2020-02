Gravina: “Dal prossimo turno si dovrebbe giocare a porte chiuse”

MILANO – Gabriele Gravina, Presidente della Figc, ha parlato in conferenza stampa confermando l’ipotesi che le prossime gare di campionato si disputino a porte chiuse: “Abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo possibile le diverse ordinanze che vengono emesse a livello regionale. Abbiamo chiesto di poter far giocare le partite a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è tanto il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live