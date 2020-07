MILANO – Paolo Maldini vuole portare all’ombra del Duomo uno dei suoi pupilli, dopo che già in passato ha provato ad intavolare una trattativa per convincere l’Herta Berlino a cedere la propria stella. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco classe 2002 che, a furia di ottime prestazioni, ha attirato l’interesse di molti top team europei. Per il Milan non sarà una trattativa facile.