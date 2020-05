Gli auguri di Gazidis a Baresi: “Il Milan resterà sempre la tua famiglia”

MILANO – Attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rivolto i propri auguri a Franco Baresi per il suo sessantesimo compleanno: “Caro Franco, sin dal primo momento vissuto al Milan pensare di poter lavorare al tuo fianco è stato motivo di grandissimo orgoglio per me. Tu sei e sarai sempre fonte d’ispirazione per questa società che è e resterà sempre la tua famiglia”.

