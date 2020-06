Giuntoli, stoccata a Milik: “Per restare serve la testa giusta, il Napoli andrà avanti con o senza di lui”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato della possibile cessione di Arkadiusz Milik, centravanti polacco seguito con grande interesse anche dal Milan: “La nostra volontà è quella di rinnovare il suo contratto, stiamo parlando con i suoi agenti e presto arriveremo ad una soluzione, in un senso o nell’altro. Parliamo di un ragazzo forte e giovane, a cui non mancano richieste sul mercato. Se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada: il Napoli andrà avanti con o senza di lui…”.

