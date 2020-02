Giudice Sportivo – L’Inter perde anche un difensore. Multe per la Fiorentina

MILANO – Con Sampdoria-Napoli si è conclusa la 21a giornata di Serie A. Oggi il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti: Sofyan Amrabat dell’Hellas Verona salterà la partita di domani contro la Lazio, ma sarà a disposizione di Juric per la partita contro la Juventus. Multe pesanti per la Fiorentina per le proteste a seguito del match contro i bianconeri. Non a caso il Giudice Sportivo ha multato e diffidato Giancarlo Antognoni, Joe Barone e Daniele Pradè (multe rispettivamente di 25.000, 10.000 e 20.000 euro). Per il derby di domenica l’Inter dovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni, oltre a Lautaro Martinez fermato per due turni. Ecco l’elenco degli squalificati per il prossimo turno: Marten de Roon (Atalanta), Andrea Poli (Bologna), Ernesto Torregrossa (Brescia), Luca Cigarini (Cagliari), Valon Behrami, Cristian Romero (Genoa), Alessandro Bastoni (Inter), Elif Elmas (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sofyan Amrabat (Verona). Di seguito i diffidati: Mario Pasalic (Atalanta), Ibrahima Mbaye (Bologna), Radja Nainggolan (Cagliari), Federico Chiesa, German Pezzella (Fiorentina), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Matteo Darmian (Parma), Albin Ekdal, Gaston Ramirez (Sampdoria).