Giornata di incontri a Casa Milan: dagli agenti di Royal a Capello passando per Pessina

MILANO – Vi abbiamo già raccontato della presenza odierna di Beppe Riso a Casa Milan per parlare di Pessina. Ma oggi non è stato l’unico a varcare il portone della sede rossonera. Infatti il club rossonero, archiviato il campionato, è al lavoro per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. Oggi la dirigenza ha incontrato a Casa Milan molti agenti, tra questi i procuratori di Emerson Royal, obiettivo di mercato per la fascia destra. Una trattativa sicuramente non facile visto che il cartellino è di proprietà del Barcellona. Sembrerebbe, invece, essere passato per una visita di cortesia Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan. L’incontro con Don Fabio è durato circa 2 ore e non è escluso che con lui si sia parlato di qualche collaborazione futura.

