Giordano: “Coppa Italia? Juve e Napoli favorite, ma…”

MILANO – Bruno Giordano, grande ex centravanti della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle due semifinali di Coppa Italia che andranno in scena questa sera e domani: “Juventus e Napoli hanno il vantaggio maturato all’andata. La Juve ha pareggiato a San Siro segnando, il Napoli ha battuto l’Inter. Sarà fondamentale lo stato di forma fisico e psicologico. Ora ci sono tante incognite e il vantaggio, nonostante ci sia, è comunque minimo. Il modulo del Milan? Tre trequartisti e una punta possono dare fastidio alla manovra della Juve, può essere una buona tattica per i rossoneri, ma come ho detto farà la differenza la condizione dei calciatori”.

