Gilardino: “Sogno di allenare in Serie A”

MILANO – Intervistato dal giornalista Nicolò Schira tramite Instagram, Alberto Gilardino, ex centravanti del Milan oggi allenatore della Pro Vercelli, ha parlato di questo periodo di quarantena e delle sue ambizioni professionali: “Sono a casa con la mia famiglia, è un momento duro per tutti, ma dobbiamo rimanere a casa: solo facendo questo sacrificio possiamo aiutare chi sta in prima linea, chi sta soffrendo e chi sta lottando in questa emergenza”.

SUL FUTURO – “In questa esperienza da allenatore mi sono accorto che in panchina si amplificano tutte le emozioni. Cerco di trasmettere soprattutto il senso del gruppo: si vince e si perde tutti insieme. Un passo per volta spero di riuscire a scalare le categorie. Mi piacerebbe tra qualche anno allenare in Serie A”.

