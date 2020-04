Gilardino: “Milan, ecco chi prenderei in attacco”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino, ex centravanti rossonero oggi allenatore della Pro Vercelli, si è espresso su Zlatan Ibrahimovic: “E’ un giocatore straordinario, al Milan ha dato una scossa. A gennaio ero sicuro dell’impatto che avrebbe avuto nello spogliatoio, meno della tenuta atletica. Invece mi ha sorpreso, andrei avanti con lui anche l’anno prossimo”.

SUL MERCATO – “Se devo dare un suggerimento al club dico di prendere Edin Dzeko: è uno degli attaccanti più completi in circolazione. Destro, sinistro, fortissimo di testa, costruisce. Magari non segnerebbe tantissimo, ma la manovra collettiva ne gioverebbe molto”.

