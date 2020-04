Gilardino: “Milan, avanti con Pioli e Maldini”

MILANO – In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino ha detto la sua sull’allenatore rossonero Stefano Pioli: “Ha grande equilibrio e lo trasmette al gruppo. Da collega aggiungo che al Milan, in poco tempo, ha creato ordine tattico, trovando a tutti la collocazione giusta. È arrivato in un momento di confusione, ha resettato e ha dato serenità. Se si vuole programmare una squadra proiettata nel futuro, con un mix di gioventù ed esperienza, Pioli è la guida giusta. Così come Maldini è il profilo giusto per quel che riguarda la dirigenza: ha carisma e personalità. Tuttavia, deve avere la possibilità di prendere decisioni importanti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live