Giampaolo vuole dire sì al Torino. Ma c’è un problema…

MILANO – Il Torino, per bocca del proprio (neo) direttore sportivo, è uscito allo scoperto ammettendo il proprio gradimento per Marco Giampaolo. La panchina del club granata è infatti vacante dopo l’addio di Moreno Longo e la dirigenza del Toro la vorrebbe affidare all’ex Milan e Samp. Giampaolo, cercato anche dal Cagliari (prima di ufficializzare Di Francesco), ha però ancora un anno di contratto con il club di via Aldo Rossi e per passare alla corte di Cairo dovrà rescindere il precedente accordo con il Milan. Non è escluso, però, che il tecnico chieda una buonuscita. Le prossime ore saranno, quindi, decisive per il futuro del tecnico abruzzese sulla panchina granata.

LICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live