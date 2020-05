Giacinti: “Stavo per firmare con la Fiorentina, ma alla fine scelsi il Milan perché…”

MILANO – L’attaccante e capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha svelato un retroscena di mercato nel corso di una diretta Instagram: “Stavo per andare a Firenze per firmare con la Fiorentina, quando uno di quei ragazzi che vendono i braccialetti mi mise al polso quello che porto tutt’ora, di colore rosso. Per me fu il segnale che la strada che stavo prendendo era sbagliata. Quindi dissi alla Fiorentina che avevo scelto il Milan nonostante fosse tutto pronto per la mia presentazione con la maglia viola. Per me a volte è il destino che sceglie per te: in quell’occasione capii che il posto giusto per me era il Milan. Ora indosso anche la fascia da capitano, ma era già tutto scritto”.

