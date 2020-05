Giacinti: “Sogno di giocare in Champions a San Siro. Futuro? Sto bene al Milan”

MILANO – Intervistata dal giornale spagnolo ‘Marca’, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha ribadito la sua volontà di restare in rossonero: “In questo periodo sto seguendo il lavoro che mi dà il mio preparatore atletico, con esercizi di forza e cardio per migliorare la resistenza fisica. Inoltre ho un nutrizionista che mi aiuta a mantenermi in forma, nonostante la scarsa attività che stiamo svolgendo in questi mesi”.

SUL SUO SOGNO – “Spero un giorno di poter giocare una partita di Champions League a San Siro”.

SUL SUO FUTURO – “Sto bene a Milano e in questo momento penso solo a questo. Vedremo più avanti che succederà”.

SU COSA MIGLIORARE – “Penso di poter lavorare sul mio colpo di testa, devo migliorare nel gioco aereo”.

