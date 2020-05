Genoa, Zapata: “Vi spiego perché ho lasciato il Milan”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘Radio Caracol’, il difensore colombiano Christian Zapata ha spiegato il motivo che lo ha spinto a lasciare il Milan dopo sette anni per approdare al Genoa: “In rossoblu sto bene, mi sento molto tranquillo. Sono venuto qui perché volevo un po’ più di spazio, che purtroppo non trovavo al Milan anche se avevo ancora un anno ancora di contratto. Ora sono molto contento perché in Liguria sento fiducia. Inoltre Genova è una bellissima piazza. Sono in una squadra con una grande storia e in una bella città. Ho recuperato dalla lesione e sto aspettando che ricomincino gli allenamenti con la squadra. Per me è stato un periodo un po’ negativo, cominciato con una lesione al flessore destro, da cui però ho recuperato e adesso sto bene e sono pronto a ripartire”.

