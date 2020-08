Gazzetta – Milan, Correa e Jovic le alternative ad Ibra

MILANO – Il Milan e Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora raggiunto un accordo per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale. A questo punto non è affatto scontato che arrivi la firma del centravanti svedese il quale, oggi, non sarà presente a Milanello per il raduno della squadra. La società sta quindi cercando delle alternative e, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in cima al taccuino dei dirigenti meneghini ci sarebbero i nomi di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid e Angel Correa, in forza all’Atletico.

