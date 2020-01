MILANO – Alexis Saelemaekers è prossimo a vestire la maglia del Milan. Infatti secondo quanto riferito da “Gazzetta.it” il giocatore belga classe ’99 arriverà all’ombra del Duomo in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con l’obbligo di riscatto fissato per altri 3,5 milioni da pagare all’Anderlecht. Per Maldini e Boban Saelemaekers rimpiazzerà Suso, ceduto nella giornata di ieri al Siviglia.