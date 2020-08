Gazidis: “Vogliamo proseguire questo percorso di crescita. Non puntiamo solo sui giovani”

MILANO – L’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, ha parlato in conferenza stampa dei piani di mercato del Milan: “Sarà una sessione anomala per via di ciò che è successo a causa del Covid, credo che ci saranno delle occasioni soprattutto negli ultimi giorni della campagna acquisti: noi ci faremo trovare pronti. Il nostro obiettivo è portare avanti questo percorso di crescita, siamo convinti di essere sulla strada giusta. Tuttavia non puntiamo soltanto sui giovani, poiché sappiamo benissimo che per raggiungere grandi risultati serve la giusta unione di gioventù ed esperienza. Inoltre bisogna restare in un contesto finanziario virtuoso”.



