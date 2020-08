Gazidis studia come aumentare i ricavi

MILANO – Ivan Gazidis, ad del Milan, vuole raggiungere l’obiettivo affidatogli dal club al momento del suo arrivo: aumentare i ricavi e i diminuire i costi, perché come riporta “Tuttosport” il Milan dovrà sostenersi da solo. Tra le soluzioni che l’ex Arsenal sta studiando e vagliando c’è l’aumento delle sponsorizzazioni. Non a caso sulle maglie di gioco c’è spazi per altri sponsor, oltre a quello già presente di Emirates. Il Milan può sfruttare ancora gli spazi non usati come dietro la maglia o la sulla manica, o le maglie pre gara. Questa è una delle ipotesi più facili da realizzare, ma l’arma segreta di Gazidis sarebbe un’altra: ovvero la cessione dei naming rights (diritti sul nome, n.d.r.) del Centro Sportivo di Milanello. Questo porterà sicuramente all’aumento dell’entrate che possono essere usati sia per il mercato sia per il Fair Play Finanziario. Non bisogna dimenticare che il bilancio 2019/20 sarà ancora negativo ma in miglioramento passando da -146 a -100 milioni. La perdita è ancora importante, ma la UEFA tiene conto del trend migliorativo che testimonia la volontà di un club di migliorare i propri conti. Senza contare il fattore coronavirus: il massimo organo calcistico europeo infatti applicherà degli sconti sui mancati introiti.