Gardi: “Vedere Kabak in Italia sarà difficile. Eppure il Milan poteva prenderlo a 7,5 milioni”

MILANO – Il noto agente di mercato George Gardi è stato intervistato da “TuttoMercatoWeb.com“. L’intermediario ha commentato anche del mancato al Milan di Kabak, cercato durante il mercato estivo. Ecco le sue parole: “Un anno fa, proprio rispondendo ad una domanda su Kabak, identificavo nella clausola di 7.5 milioni una vera opportunità di mercato. Da allora si è trasferito in Bundesliga dove è stato eletto come il miglior giovane del campionato, è stato oggetto di un nuovo trasferimento ad una squadra di alta classifica e ad oggi ha una quotazione di 40 milioni venendo identificato come uno dei difensori più quotati della sua generazione. Mi sembra che le cose si stiano complicando per poterlo vedere in Italia, magari fosse…“.