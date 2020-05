Ganz: “Spero che anche il campionato femminile possa ripartire, credo ancora nello Scudetto”

MILANO – L’allenatore del Milan Femminile, Maurizio Ganz, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Libero’, esprimendo il proprio desiderio che il campionato femminile riparta: “Nei prossimi giorni dovremmo sottoporci ai test sierologici e poi, se tutto andrà bene, ripartiremo con gli allenamenti individuali. Lo stop è stato una beffa, ma è stato giusto fermarsi. Ora però, se ci sono le condizioni, dobbiamo ripartire e riprenderci ciò che avevamo. Le ragazze si sono allenate a casa, ma non basta più. Se ci daranno il via libera per ricominciare andremo al Vismara già vestiti da calcio, ci alleneremo secondo le regole e torneremo a casa a fare la doccia. Mancano sei partite alla fine del torneo, più il recupero contro la Fiorentina; in tre settimane possiamo concludere la stagione. E’ ancora tutto aperto, compresa la lotta Scudetto, nonostante l’ampio vantaggio della Juventus”.

