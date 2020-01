Ganz: “Mi ricorderò per molto tempo questa doppietta della Thorvaldsdottir”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz, dopo la vittoria sulla Roma. Ecco le sue parole: “Ci vuole anche fortuna, non era facile dopo il passo falso con l’Empoli, qualcosa è scattato dopo lo 0-2, le ragazze erano molto più volenterose di andare a fare gol. La fortuna bisogna andarsela a prendere, abbiamo giocato entrambe bene, è un buon segnale per il movimento. La doppietta di Thorvaldsdottir all’esordio? Me lo ricorderò per tanto tempo e anche lei“.