Ganz: “Lo Scudetto del ’99 è stato il più bello della storia del Milan”

MILANO – Nel corso di una diretta Instagram con Mauro Suma, l’ex centravanti rossonero Maurizio Ganz, oggi allenatore del Milan Femminile, ha raccontato lo Scudetto vinto nel 1999: “Col presidente Berlusconi ho avuto sempre un buon rapporto. Mi ricordo che dopo il gol del 3-2 alla Sampdoria mi guardò in faccia e mi disse: ‘Si ricordi che questo sarà il gol che ci farà vincere il campionato’. E, come dice Galliani, quello resta lo Scudetto più bello della storia del Milan, perché venne giù dal cielo, totalmente inaspettato. La gara più importante fu quella vinta 0-2 a Torino contro la Juve. Nell’esultanza al gol di Weah, corremmo anche noi dietro a George e a Boban che erano mano nella mano. Zaccheroni? Con lui ho trascorso un’annata difficile, però io da giocatore. Ora, pensando da allenatore, credo che alcune scelte le avrei fatte anche io al posto suo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...