Galliani svela: “Volevo portare Sergio Ramos al Milan”

MILANO – In un intervento ai microfoni di Telelombardia, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha raccontato di quando gli venne l’idea di provare a prendere Sergio Ramos: “Quando Ancelotti stava lasciando il Real Madrid, io volevo portare Sergio Ramos al Milan. Quindi vado a pranzo con Carlo e i dirigenti del Real Madrid, ma mi ritrovo al tavolo anche Sergio Ramos, che si avvicina e si siede accanto a me. Mi chiede ad un certo punto quanto guadagnasse Thiago Silva al Milan, io gli dico la cifra e lui: “È esattamente quello che ho chiesto al mio presidente per rinnovare, grazie”. Così è riuscito a strappare dal Real lo stipendio che voleva. Un paio d’anni dopo ero a cena ad Ibiza e c’era anche lui, che mi ha salutato e abbracciato. Finita la cena sono a pagare, ma il conto era già stato saldato da Sergio Ramos”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live