Galliani su Baresi: “Lui e Maldini i più forti di sempre, con loro era impossibile farci gol”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni su Franco Baresi, leggendario capitano del Milan che oggi compie 60 anni: “Il presidente Berlusconi acquistò il Milan il 20 febbraio 1986 e Franco aveva 25 anni, ma era già un grande giocatore. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una difesa fortissima, che secondo me è stata la più forte di tutti i tempi. In quella difesa, con Baresi e Maldini in campo in 196 partite, abbiamo subito appena 23 gol. Era praticamente impossibile segnare contro di noi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...