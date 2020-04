Galliani ribadisce: “Bisogna finire i campionati”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘Il Giornale’, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan oggi dirigente del Monza, ha ribadito ancora una volta il suo desiderio che si ricominci a giocare: “Finire i campionati è infinitamente meglio che non giocare più. La prima data utile sembra quella di inizio giugno, ma se così non fosse dovremmo spostare le lancette più in là. Si potrebbe terminare con calma la stagione 2019-20, anche oltre settembre, ripartendo nel 2021 con la nuova stagione. La soluzione potrebbe essere quella di dividere la Serie A in due gironi da dieci squadre con le prime otto o le prime quattro che si sfidano ai play off per lo scudetto, facendo durare la stagione solo cinque mesi. Nel 2022 ci saranno i Mondiali in Qatar da novembre a dicembre, possiamo allinearci tornando poi al classico svolgimento della stagione tra agosto e maggio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live