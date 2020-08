Galliani: “Il Milan è stata una scuola di vita” E su Gilardino..

MILANO – Ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Adriano Galliani ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dei tanti ex giocatori del club rossonero divenuti allenatori come Seedorf, Inzaghi, Gattuso, Brocchi, Leonardo, Sheva, Oddo, Stam, Stroppa, Nesta, Donadoni oltre al neo allenatore della Juve Pirlo: “Siamo stati una scuola di vita. Aggiungerei De Zerbi e D’Aversa, che sono cresciuti da noi. Qualcuno se ne dimentica. E Gilardino, al quale ho detto di farsi prendere da una società forte. E Rijkaard, lo stesso Van Basten, ma non mi faccia passare per presuntuoso“.

