Galliani: “Ieri sera ho esultato quasi come a Manchester…”

MILANO – L’ex amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani, si è congratulato con Gennaro Gattuso per la vittoria della Coppa Italia ottenuta col Napoli: “Caro Rino, ti faccio tanti complimenti, sei un allenatore vincente così come sei stato un giocatore vincente. Ieri sera ho tifato tantissimo: ero in un ristorante a Milano con amici, ai rigori del Napoli esultavamo quasi come fossero i rigori di Manchester. Avete strameritato questo successo, sono felice per te, stai dimostrando da tecnico le qualità che avevi da calciatore. Un abbraccio forte dal tuo amico Adriano Galliani”.

