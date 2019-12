Galliani: “I 31 anni in rossonero saranno sempre nel mio cuore”

MILANO – In occasione dei 120 anni del Milan Adriano Galliani, ex a.d. del Milan, oggi al Monza di Berlusconi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue parole: “31 anni non si possono dimenticare, resteranno nel cuore per sempre . Poi io sono un tifoso milanista, non mi sono perso nemmeno la partita contro il Sassuolo mentre stavo andando a Pontedera (giocava il Monza, ndr). L’ho vista praticamente tutta, peccato per la traversa e il palo di Leao che potevano trasformarsi in gol“.