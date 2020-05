Galliani e la finale del ’94: “Trionfo pazzesco, in tribuna facevo il matto”

MILANO – Tramite delle dichiarazioni rilasciate all’applicazione ufficiale del Milan, Adriano Galliani, storico amministratore delegato rossonero, ha raccontato il modo in cui ha vissuto il grande trionfo in Champions League nel 1994 ad Atene: “Io facevo il pazzo in tribuna. Quella finale l’ho vissuta con un’emotività pazzesca. Una squadra, la nostra, a cui mancava la coppia centrale Costacurta-Baresi, sostituita egregiamente da Filippo Galli e Maldini, con Panucci messo sulla fascia in marcatura su Stoichkov. Il Barcellona non era mica messo male in avanti, aveva Romario e Stoichkov, che sono stati annullati dai nostri difensori.

La partita è finita 4-0, ma sullo 0-0 ricordo un tiro di Romario e Galli con la punta della scarpa lo fa andar fuori di pochissimo. Le partite, anche quelle che finiscono 4-0, sono sempre fatte di episodi. Fu comunque una cavalcata trionfale pazzesca, contro un Barcellona che come noi aveva vinto il campionato ma che aveva avuta il cattivo gusto di fare la foto con la coppa prima della finale”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live