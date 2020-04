Galliani: “Con Redondo pensavo di aver fatto l’affare della vita, ma…”

MILANO – Contattato dai microfoni del noto giornale spagnolo ‘Marca’, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha ricordato due trattative che reputa molto significative nella sua lunga esperienza da dirigente rossonera: “Ci sono due affari di mercato che porto sempre nella mia memoria. La prima è la cessione di Kakà nel 2009. Ero disperato, non volevo che andasse via, pensai di scappare in Brasile per guadagnare tempo. Perez mi disse di fare ciò che volevo. Alla fine dovetti cedere. L’altro rimpianto invece è Fernando Redondo: ero pazzo di lui. Pensavo di aver chiuso una delle migliori operazioni della mia vita. Purtroppo si infortunò subito e non ebbe modo di esprimere il suo talento. Era un grande giocatore e un uomo straordinario: voleva persino tagliarsi lo stipendio durante l’infortunio”.

