Galliani annuncia: “Il Milan Femminile non giocherà più al Brianteo”

MILANO – Il Milan Femminile non giocherà più allo stadio Brianteo di Monza. L’accordo annuale, in scadenza alla fine di questa stagione, non verrà rinnovato, quindi la squadra rossonera dovrà cercarsi una nuova casa. Ad annunciarlo è direttamente Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, con alcune dichiarazioni riportate da Monza News: “Il Milan Femminile non verrà più al Brianteo. Noi non siamo la terza squadra di Milano, ma la prima squadra di Monza”.

