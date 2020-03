MILANO – Ai microfoni del quotidiano “Il Giorno” è intervenuto lo storico vice-allenatore di Fabio Capello, Italo Galbiati per parlare di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’uomo che ha portato in Italia lo svedese: “Appena l’ho visto in Svezia, ho subito detto che era da prendere. Ibra è un talento naturale, ma soprattutto un grande uomo”.