Gabbia: “Orgoglioso di essere ancora al Milan”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono felice di essere qui anche quest’anno, è motivo di orgoglio per me. Darò come sempre il massimo. Lo scorso campionato lo abbiamo chiuso bene, finendo la stagione in crescendo, ma vogliamo fare ancora meglio. Sarà fondamentale iniziare bene la nuova stagione. Siamo tutti felici e contenti di aver ricominciato, ma sappiamo bene di doverci allenare duramente perché quello che abbiamo fatto l’anno scorso ormai fa parte del passato. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni”.