Gabbia: “Il Milan è una grande passione, sogno di fare gol sotto la Sud”

MILANO – Tramite il profilo Instagram del Milan, Matteo Gabbia ha risposto ad alcune domande poste direttamente dai tifosi rossoneri.

SULL’ESORDIO – “E’ stata un’emozione unica, era il coronamento di un sogno. E’ stata un’emozione fantastica”.

SUL MILAN – “Questo club per me rappresenta una passione incredibile, che fin dai primi anni della mia vita ha fatto parte della mia quotidianità; prima da tifoso ed ora da calciatore”.

SULLE SUE CARATTERISTICHE – “I miei pregi principali sono la determinazione e la voglia di migliorarmi sempre. Devo crescere sotto tanti aspetto e spero di colmare presto i miei difetti”.

SUL SUO SOGNO – “Spero di segnare il primo gol a San Siro, sotto la Curva Sud”.

SUI SUOI IDOLI – “Non ne ho mai avuto uno in particolare, ma da piccolo mi piacevano molto Shevchenko e Kakà”.

SU MISTER PIOLI – “Abbiamo sempre avuto un rapporto sincero e schietto. Gli devo tanto perché mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione. Anche quando non giocavo mi ha sempre trattato come un giocatore importante per la squadra. Gli sono grato”.

