G.Galli: “Un privilegio godermi il gioco del Milan dalla porta”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha ricordato la stagione 1989/1990, conclusasi con la vittoria della Coppa dei Campioni: “Fu un impegno mentale particolare. In campionato non ero titolare, Sacchi aveva scelto Pazzagli. Però giocavo in coppa. Sapevo che sarei andato al Napoli a fine stagione. Eravamo in corsa per tre titoli, Scudetto e Coppa Italia sfumarono, ma vincemmo la Coppa dei Campioni. Mi divertivo troppo dalla porta a vedere il mio Milan: era un privilegio godermi quel gioco”.

