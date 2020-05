G.Galli: “Milan, Pioli è l’uomo giusto per la ricostruzione. Giampaolo? Ecco in cosa ha sbagliato”

MILANO – Intervistato da Andrea Longoni su YouTube, Giovanni Galli, ex portiere del Milan, si è espresso su Marco Giampaolo e Stefano Pioli: “Giampaolo è un bravo un allenatore, ma ha insistito molto su Suso trequartista. Bisogna essere anche uno psicologo dentro uno spogliatoio, dove ci sono equilibri importanti soprattutto in un club come il Milan. Pioli ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, a Firenze. E’ un uomo straordinario che sa relazionarsi coi suoi giocatori. Riesce ad entrare nel cuore, nell’anima e nella testa della squadra. Poi non è un integralista, cerca di utilizzare le risorse a disposizione tirandone fuori il meglio. In una fase di ricostruzione credo possa essere la persona giusta”.

