Fuss: “Milan, difficile la permanenza di Ibra se arriva Rangnick”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, il giornalista tedesco Carsten Fuss ha ribadito come sia quasi impossibile una convivenza fra Ibrahimovic e Rangnick, qualora quest’ultimo veramente approdasse al Milan: “Sarebbero un po’ come la luna e il sole. Rangnick ha gestito sempre squadre molto giovani, come il Lipsia, la quale è ancora oggi la squadra più giovane della Bundesliga. Ad esempio Timo Werner lo ha comprato quando aveva ventuno anni: questi sono calciatori da Ralf Rangnick. Lui cerca ragazzi bravi e promettenti, ma che devono ancora formarsi del tutto, non quelli anziani”.

