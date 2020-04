France Football e la classifica delle maglie leggendarie: nella top 20 c’è anche il Milan

MILANO – Il famoso quotidiano francese ‘France Football‘, ha stilato una classifica delle maglie leggendarie delle squadre (nazionali comprese) di tutto il mondo. Non le maglie più belle esteticamente, ma quelle che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio internazionale. Nella top 20, precisamente al quattordicesimo posto, c’è la divisa del Milan di Sacchi della stagione ’89/’90, quando il Diavolo si laureò Campione d’Europa per il secondo anno di fila. Al primo posto della speciale graduatoria troviamo la maglia dell’Ajax che fece la storia con Cruijff nei primi anni ’70, davanti a quella del Saint-Etienne del ’77 e dell’Olanda del ’74.

