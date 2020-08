FORMAZIONI UFFICIALI – Pioli ritrova Calabria e Castillejo. Zenga schiera Pereiro dietro Simeone

MILANO – Alle 20.45 Milan e Cagliari si affronteranno per l’ultima partita della stagione. Pioli recupera Calabria. In difesa con Romagnoli ancora out spazio a Gabbia che ha ben figurato nelle ultime uscite rossonero. Davanti spazio a Castillejo e Rafael Leao. Il Cagliari invece schiera Pereiro dietro Simeone. Ecco le due formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

A DISPOSIZIONE – Begovic, Donnarumma A., Duarte, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetà, Torrasi, Colombo, Maldini, Saelemaekers.

ALLENATORE – Stefano Pioli

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Faragò, Ionita, Likogiannis; Pereiro; Simeone.

A DISPOSIZIONE : Rafael, Ciocci, Klavan, Pisacane, Carboni, Birsa, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, Landinetti, Paloschi, Pavoletti, Gagliano.

ALLENATORE – Walter Zenga

