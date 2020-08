Foggia: “Bonaventura? Chi viene al Benevento deve avere tanta fame”

MILANO – Appesi gli scarpini al chiodo, Pasquale Foggia, ex giocatore di Milan e Lazio, è diventato direttore sportivo del Benevento di Pippo Inzaghi. Il dirigente ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Radio Sportiva” per fare il punto sul mercato dei giallorossi e sugli obiettivi. Tra questi l’ex rossonero Jack Bonaventura.

SU GERVINHO – “Gervinho? E’ un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c’è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma”.

SU GLIK, NEO ACQUISTO DEL BENEVENTO – “Torniamo in una categoria certamente diversa dalla Serie B, ma siamo una società strutturata con figure importanti. Aver preso Glik è una dimostrazione del progetto che abbiamo in testa“.

SU BONAVENTURA IN IRPINIA – “Nell’ultimo periodo ci sono stati accostati tanti nomi importanti. Questo fa piacere ma non deve farci perdere la dimensione. Il nostro obiettivo è combattere fino all’ultimo per portare a casa la salvezza. Chi verrà da noi deve avere tanta fame e voglia di costruire con la società un percorso lungo. Per il Benevento dopo la retrocessione c’è stata una rinascita e grande merito va dato al presidente”

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live