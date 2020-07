Floro Flores: “Inconcepibile levare Pioli e Ibra”

MILANO – Al programma radiofonico “Maracanà“, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Floro Flores. Ecco le parole dell’ex Udinese sul Milan: “Ricostruire ogni anno la squadra, cambiare l’allenatore e ripartire da zero è sempre difficile. I giocatori lo stimano e questa risposta è importante. Ci tengono, gli stanno dando tutto. ha preso un Milan in difficoltà. Con Rangnick sai quello che perdi ma non sai quello che trovi. Per me è una follia cambiare. Boban? Ha lasciato forse perché non condivideva certe scelte e le cose stanno venendo a galla. Levare un allenatore che insieme a Ibrahimovic ha risollevato una squadra che era criticata fino a qualche mese fa è inconcepibile. Bisogna tenere poi Ibra, anche se ha 39 anni ha dato grandi stimoli agli altri, è un campione in tutti i sensi”.