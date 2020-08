Florentino Luis, il Milan punta al prestito

MILANO – Non solo Tiémoué Bakayoko; il Milan sta provando a portare in rossonero anche Florentino Luis, centrocampista classe 1999 del Benfica. Il ragazzo non sembra esser considerato imprescindibile dall’allenatore dei lusitani Jorge Jesus, quindi ci sono le basi per provare a raggiungere un accordo. Tuttavia è la formula – oltre alle cifre – a rendere complicato l’affare. Il Benfica vorrebbe cedere a titolo definitivo Florentino Luis per 30 milioni di euro mentre il Milan, come riferisce La Gazzetta dello Sport, prende in considerazione soltanto un prestito oneroso con diritto di riscatto: la stessa formula proposta al Chelsea per Bakayoko.

