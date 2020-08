Fiorentina, si avvicina l’acquisto di Piatek: i dettagli

MILANO – E’ davvero molto vicino il ritorno di Kris Piatek in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Genoa e Milan, il centravanti polacco si è trasferito nello scorso gennaio all’Herta Berlino, dove però non ha trovato molta fortuna. Non a caso il club tedesco è intenzionato a cederlo e sulle sue tracce c’è la Fiorentina. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha avviato i contatti sia con l’Herta che col giocatore e, secondo quel che riferisce La Nazione, l’accordo è ormai vicino. L’operazione si potrebbe chiudere per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso con obbligo di scatto il prossimo anno.

