Fiorentina, Pradè blinda Castrovilli: “Per noi è un punto fermo”

MILANO – Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto a Radio Rai 1 parlando anche di Gaetano Castrovilli, gioiello del centrocampo viola richiestissimo sul mercato: “È un ragazzo umile e semplice. È un centrocampista moderno, che gioca sempre a testa alta, ha una grande visione di gioco. Attacca bene la profondità e sa dare un ottimo contributo anche in fase realizzativa. Per noi è un piacere pensare di vederlo con la maglia numero 10 sulle spalle in futuro. È un punto fermo della Fiorentina che verrà”.

