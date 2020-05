Fiorentina, non solo Paquetà: un altro calciatore del Milan nel mirino

MILANO – La Fiorentina guarda con grande interesse in casa rossonera. Il club guidato da Rocco Commisso da tempo segue Lucas Paquetà, nonostante non sia semplice trovare un accordo soprattutto sulle modalità dell’affare. La Fiorentina punta infatti ad un prestito biennale con obbligo di riscatto, mentre il Milan vuole cedere subito il brasiliano a titolo definitivo.

NUOVO OBIETTIVO – Stando a ‘calciomercato.com’, i rapporti fra le due società potrebbero ulteriormente intensificarsi, poiché la Viola avrebbe messo nel mirino un altro calciatore rossonero: Davide Calabria. Il terzino destro ha un contratto in scadenza nel 2022 ma le prestazioni fornite in questa stagione non hanno affatto convinto il Milan che, infatti, non lo reputa incedibile. Il classe ’96 potrebbe partire a fronte di un’offerta attorno ai 15 milioni.

