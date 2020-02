Fiorentina-Milan, la moviola: tanti episodi e polemiche VAR al Franchi

MILANO – Termina in pareggio la sfida del Franchi, anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, 2019/2020. Qui di seguito riportiamo la moviola di tutti gli episodi più controversi che hanno caratterizzato la sfida.

PRIMO TEMPO – Un episodio clou da segnalare nella prima frazione di gioco. Al 34esimo minuto Ibrahimovic inventa in solitaria un’azione pazzesca, concludendola in rete. Nella conquista del pallone però il VAR segnala un tocco di braccio di Ibrahimovic, pur attaccato al corpo. In tal caso corretta applicazione del regolamento da parte di Calvarese. In caso di gol segnato infatti, la norma prevede che non abbiano importanza volontarietà o meno nel tocco di braccio. Giusto dunque annullare la rete dello svedese.

SECONDO TEMPO – Al 60esimo minuto Ibrahimovic si invola da solo verso la porta, Dalbert lo tocca leggermente alle spalle, quanto basta perchè sia fischiata la punizione dal limite. Prima cartellino giallo assegnato da Calvarese, poi richiamato dal VAR, l’arbitro estrae il cartellino rosso. Corretta la decisione del direttore di gara in quanto Ibrahimovic si sarebbe trovato a tu per tu con Dragowski, senza alcuna possibilità di rimonta da parte dei difensori Viola. Corretta anche la decisione di Calvarese sul rigore assegnato alla Viola per fallo di Romagnoli con la gamba di riporto su Cutrone.