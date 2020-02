Fiorentina-Milan, top e flop: Rebic inarrestabile, Romagnoli rovina tutto.

MILANO – Prosegue il momento d’oro di Ante Rebic. Il croato è diventato punto fermo rossonero e nel 2020 ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato, lo stesso rendimento di Piątek in rossonero dopo le sue prime sei presenze nella competizione della scorsa stagione (2019). L’ex Eintracht da gennaio ha infatti realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A (5 su 10) e ha preso parte a 7 delle ultime 7 reti rossonere in tutte le competizioni. Rebic è andato a segno anche oggi nella sfida ai Viola, con un’altra prestazione al di sopra delle aspettative, figlia di una continuità di rendimento e di una forza ritrovate rispetto alla prima parte di stagione.

IL FLOP – Il calcio di rigore assegnato da Calvarese è dubbio, ma inevitabilmente Romagnoli deve evitare il contatto con Cutrone. L’entrata del capitano rossonero non è necessaria e offre il fianco a una decisione arbitrale che, comunque, rimane dubbia. Un giocatore così importante a cinque minuti dalla fine deve evitare un contrasto che di fatto toglie due punti ai rossoneri.