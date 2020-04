Fiorentina, Commisso: “Non farò come il Milan di Mister Li”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha parlato di questi primi dieci mesi vissuti da presidente della Fiorentina: “Ho investito 170 milioni per acquisire il club, oltre 90 milioni per le due campagne acquisti, 70 milioni per il centro sportivo e in più si è alzato notevolmente il monte ingaggi della squadra. Il nostro punto di forza è Mediacom, solidissima anche in un momento di forte crisi come questo. Chiuderemo anche questo trimestre in attivo, novantatré trimestri in crescita consecutivi. Credo che nessuna grande azienda italiana possa vantare un simile risultato. Di sicuro non farò come il Milan di Mister Li, che in poco tempo ha fatto crescere le perdite e alla fine ha perso la società”.

