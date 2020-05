Fiorentina, Barone: “Scambi, prestiti e prezzi più bassi: ecco come cambia il mercato”

MILANO – Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a ‘sportbusiness.com’ di come cambierà il calciomercato in seguito alla crisi sanitaria ed economica: “Sicuramente sarà diverso dopo questa crisi. Prevedo tanti prestiti e tanti scambi nelle prossime sessioni, con meno acquisti. Credo che possa essere un’opportunità per certe squadre, così da tenere d’occhio i prezzi dei giocatori, i quali si potrebbero abbassare. Questo è un momento di difficoltà soprattutto per le piccole società: bisogna collaborare tutti per aiutare il sistema, non per sfruttarlo e trarne vantaggi personali”.

