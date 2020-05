Fiorentina, avanti tutta per Paquetà. Ma occhio a Leonardo…

MILANO – La Fiorentina non molla Lucas Paquetà ed è pronta a farsi avanti con un’offerta concreta. Il centrocampista brasiliano, diventato ormai una riserva (da novembre ha giocato una sola volta da titolare), ha chiesto al Milan di essere ceduto nella prossima finestra di calciomercato. La società rossonera vorrebbe venderlo a titolo definitivo, ma è perfettamente consapevole che il suo cartellino si è svalutato e sarà difficile ricavarne più di 25 milioni (a fronte dei 35 spesi a gennaio 2019).

Stando a ciò che riferisce Repubblica, la Fiorentina è il club maggiormente interessato, ma sullo sfondo c’è anche il Paris Saint Germain, con Leonardo che riabbraccerebbe volentieri il classe ’97. Tuttavia, la società francese non sembra ancora essersi del tutto convinta a bussare alla porta del Milan e la Fiorentina resta in netto vantaggio.

